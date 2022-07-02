Galatasaray'ın Boey'den beklentisi: 2.5 milyon Euro

Galatasaray'da gözden çıkarılan Sacha Boey kendisine takım arıyor. Sarı-Kırmızılılar, 21 yaşındaki Fransız sağ bekten en az 2.5 milyon Euro'luk bonservis bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Boey'den beklentisi: 2.5 milyon Euro
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02 Temmuz 2022 11:57
Galatasaray 'da Sacha Boey artık yol ayrımında.

Geçen sezon 1.1 milyon Euro'ya Rennes'den kadroya katılan oyuncu, Fatih Terim'in ayrılmasının ardından formayı unutmuştu.

Yeni sezonda da Omar'ın ilk aday olarak düşünülmesi sonrasında Kamerunlu sağ bek takım aramaya başladı.

G.Saray ile 3 sezon daha mukavelesi bulunan 21 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılar en az 2.5 milyon Euro'luk bonservis bekliyor. 

 
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