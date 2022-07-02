Galatasaray'ın Boey'den beklentisi: 2.5 milyon Euro

Galatasaray 'da Sacha Boey artık yol ayrımında.Geçen sezon 1.1 milyon Euro'ya Rennes'den kadroya katılan oyuncu, Fatih Terim'in ayrılmasının ardından formayı unutmuştu.Yeni sezonda da Omar'ın ilk aday olarak düşünülmesi sonrasında Kamerunlu sağ bek takım aramaya başladı.G.Saray ile 3 sezon daha mukavelesi bulunan 21 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılar en az 2.5 milyon Euro'luk bonservis bekliyor.