Galatasaray'ın bitmeyen aşkı: Andrea Belotti

Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu transfer eden Galatasaray, gözünü aynı takımdan bir başka isme çevirdi. Yaz aylarında Torino ile mukavelesi biten Andrea Belotti için uzun süre uğraş veren Aslan, futbolcuyu ikna edemeyince 29 yaşındaki forvet, Roma'nın yolunu tutmuştu. Ancak bu sevda bitmedi.



İtalya'dan Calcio Mercato ve La Gazzetta dello Sport, Galatasaray'ın yaz transfer döneminde tecrübeli forvet için Roma ile masaya oturacağını yazdı. Aslan'ın Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istediği vurgulandı. Sezon başında Roma'ya transfer olan Andrea Belotti, Jose Mourinho yönetiminde beklentilerin çok altında kaldı.



SICAK BAKIYOR



Geçen sezon Manchester United dahil olmak üzere birçok Avrupa kulübünün radarında olan Andrea Belotti de bu kez Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Yönetim, sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Gomis'le sözleşme uzatmayacak. Icardi için de ayrıca girişimler sürüyor. Eğer bu konuda da başarılı olunursa, önümüzdeki sezon Galatasaray'ın hücum hattını Icardi ve Belotti oluşturacak.

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