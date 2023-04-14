Deprem, milli ara ve bay olduğu haftayla birlikte Galatasaray son 2 ayda sadece 4 resmi maç yapabildi. Oyun ritmini kaybeden ve ligde galibiyet serisi Konya'da sona eren sarı-kırmızılı takım, kupadan da elendi. Süper Lig'de 29. haftanın açılışında Kayserispor'u saat 20.30'da Nef Stadyumu'nda konuk edecek Galatasaray'ı 17 gün içinde birbirinden zorlu 4 maç bekliyor. Teknik direktör Okan Buruk, nisan ayı sonundaki Beşiktaş derbisine kadar oynayacakları 3 maça 9 puan hedefi koydu.Son lig maçında Adana Demir-spor'u yenen Galatasaray, Kayseri-spor-Alanyaspor- Karagümrük üçlüsü ile yeni bir galibiyet serisi yakalamaya motive oldu. Kayserispor'u geçen hafta kupada Fenerbahçe'ye elendikleri mücadelede analiz ekibine takip ettiren Okan Buruk, rakiplerinin zayıf yönlerini oyuncularına tek tek anlattı.Süper Lig'de 3 haftadır gol atamayan Mauro İcardi suskunluğuna Başakşehir ile oynanan kupa maçında son vermişti. 10 gol-7 asistle Aslan'ın en skorer ismi olan Arjantinli forvete Kayserispor maçında Rashica- Mertens-Kerem üçlüsü destek verecek. Zaniolo ise yedek kulübesine çekilecek. İtalyan yıldız oyunun gidişatına göre ikinci yarıda şans bulacak.Aslan bu sezon evinde gösterdiği performansla öne çıkıyor. Sahasında son 9 lig maçında puan kaybetmeyen G.Saray'ın hocası Okan Buruk da bugün efsaneler arasına katılmak için kulübede olacak. G.Saray'da daha önce Gündüz Kılıç (12), Fatih Terim (11), Coşkun Özarı (10) ligde tek sezonda iç sahada 10 ve daha fazla seri yakalayabildi. Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Çağdaş Atan'a rakip olduğu iki lig maçını da kaybetti.