Galatasaray'ın derbi kozu, saha ve seyirci avantajı olacak... Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de tam 5 sezondur Beşiktaş 'a iç sahada mağlup olmuyor. Bu periyotta 4 galibiyet 1 de beraberlik alan Cim Bom'un, özellikle Nef Stadı'na geçtiğinden beri ezeli rakibine karşı büyük üstünlüğü söz konusu. Yeni stadında Beşiktaş'ı 12 kez ağırlayan Galatasaray sahadan 8 kez galip ayrılırken, 2 mücadele berabere sonuçlandı, konuk ekip ise 2 kez kazandı. Aslan'ın attığı 19 gole, Kartal 9 golle cevap verdi. Sarı-Kırmızılı takımdaki hedef, işte bu başarı tablosunu, cumartesi günkü mücadelede de devam ettirebilmek.



OKAN BURUK'UN İLK HEYECANI



Diğer taraftan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da antrenörlük kariyerinin ilk derbisine çıkacak olmanın heyecanı içerisinde. Daha önce Beşiktaş'a karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor , Akhisarspor ve Başakşehir'in başındayken rakip olan Buruk, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. 49 yaşındaki çalıştırıcının tek galibiyeti ise Başakşehir'in teknik patronu olduğu dönemdeydi. Futbolculuk döneminde her iki devin formasını da giyen Okan Buruk açısından çok özel bir derbi akşamı yaşanacak.



Nef Stadı'ndaki Beşiktaş maçları



26.02.2012



Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2



6.05.2012



Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2



27.01.2013



Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1



22.02.2014



Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0



24.05.2015



Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0



8.05.2016



Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1



27.02.2017



Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1



29.04.2018



Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0



5.05.2019



Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0



15.03.2020



Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0



8.05.2021



Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1



14.03.2022



Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1



