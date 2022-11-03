Galatasaray'ın derbi kozu, saha ve seyirci avantajı olacak... Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de tam 5 sezondur Beşiktaş 'a iç sahada mağlup olmuyor. Bu periyotta 4 galibiyet 1 de beraberlik alan Cim Bom'un, özellikle Nef Stadı'na geçtiğinden beri ezeli rakibine karşı büyük üstünlüğü söz konusu. Yeni stadında Beşiktaş'ı 12 kez ağırlayan Galatasaray sahadan 8 kez galip ayrılırken, 2 mücadele berabere sonuçlandı, konuk ekip ise 2 kez kazandı. Aslan'ın attığı 19 gole, Kartal 9 golle cevap verdi. Sarı-Kırmızılı takımdaki hedef, işte bu başarı tablosunu, cumartesi günkü mücadelede de devam ettirebilmek.
OKAN BURUK'UN İLK HEYECANI
Diğer taraftan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da antrenörlük kariyerinin ilk derbisine çıkacak olmanın heyecanı içerisinde. Daha önce Beşiktaş'a karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor , Akhisarspor ve Başakşehir'in başındayken rakip olan Buruk, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. 49 yaşındaki çalıştırıcının tek galibiyeti ise Başakşehir'in teknik patronu olduğu dönemdeydi. Futbolculuk döneminde her iki devin formasını da giyen Okan Buruk açısından çok özel bir derbi akşamı yaşanacak.
Nef Stadı'ndaki Beşiktaş maçları
26.02.2012
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2
6.05.2012
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2
27.01.2013
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
22.02.2014
Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0
24.05.2015
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
8.05.2016
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
27.02.2017
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
29.04.2018
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
5.05.2019
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
15.03.2020
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0
8.05.2021
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1
14.03.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
OKAN BURUK'UN İLK HEYECANI
Diğer taraftan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da antrenörlük kariyerinin ilk derbisine çıkacak olmanın heyecanı içerisinde. Daha önce Beşiktaş'a karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor , Akhisarspor ve Başakşehir'in başındayken rakip olan Buruk, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. 49 yaşındaki çalıştırıcının tek galibiyeti ise Başakşehir'in teknik patronu olduğu dönemdeydi. Futbolculuk döneminde her iki devin formasını da giyen Okan Buruk açısından çok özel bir derbi akşamı yaşanacak.
Nef Stadı'ndaki Beşiktaş maçları
26.02.2012
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2
6.05.2012
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2
27.01.2013
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1
22.02.2014
Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0
24.05.2015
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
8.05.2016
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
27.02.2017
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1
29.04.2018
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
5.05.2019
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0
15.03.2020
Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0
8.05.2021
Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1
14.03.2022
Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1