Galatasaray, Fransa'dan Nantes'a kiraladığı Mustafa Muhammed ve İtalya'dan Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan için planını hazırladı.Nantes, Galatasaray'dan kiraladığı Mustafa Muhammed için harekete geçti. Oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmak isteyen Fransız ekibi, Sarı-Kırmızılılarla pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Mustafa Muhammed'den en az 5 milyon Euro gelir bekliyor.Öte yandan Galatasaray, Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'ı da gözden çıkardı. Rumen futbolcuyla vedalaşma hesapları yapan Sarı-Kırmızılılar, başarılı isimden 5,5 milyon Euro gelir bekliyor.