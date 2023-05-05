Galatasaray, Fransa'dan Nantes'a kiraladığı Mustafa Muhammed ve İtalya'dan Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan için planını hazırladı.
Nantes, Galatasaray'dan kiraladığı Mustafa Muhammed için harekete geçti. Oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmak isteyen Fransız ekibi, Sarı-Kırmızılılarla pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Mustafa Muhammed'den en az 5 milyon Euro gelir bekliyor.
MORUTAN DA GÖZDEN ÇIKARTILDI
Öte yandan Galatasaray, Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'ı da gözden çıkardı. Rumen futbolcuyla vedalaşma hesapları yapan Sarı-Kırmızılılar, başarılı isimden 5,5 milyon Euro gelir bekliyor.
Nantes, Galatasaray'dan kiraladığı Mustafa Muhammed için harekete geçti. Oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmak isteyen Fransız ekibi, Sarı-Kırmızılılarla pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Mustafa Muhammed'den en az 5 milyon Euro gelir bekliyor.
MORUTAN DA GÖZDEN ÇIKARTILDI
Öte yandan Galatasaray, Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'ı da gözden çıkardı. Rumen futbolcuyla vedalaşma hesapları yapan Sarı-Kırmızılılar, başarılı isimden 5,5 milyon Euro gelir bekliyor.