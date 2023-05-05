Galatasaray'ın beklentisi 10.5 milyon euro

Galatasaray, kiralık oyuncuları Mustafa Muhammed ve Olimpiu Morutan için kararını verdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'ın beklentisi 10.5 milyon euro
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05 Mayıs 2023 11:04
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Galatasaray, Fransa'dan Nantes'a kiraladığı Mustafa Muhammed ve İtalya'dan Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan için planını hazırladı.

Nantes, Galatasaray'dan kiraladığı Mustafa Muhammed için harekete geçti. Oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmak isteyen Fransız ekibi, Sarı-Kırmızılılarla pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Mustafa Muhammed'den en az 5 milyon Euro gelir bekliyor.

MORUTAN DA GÖZDEN ÇIKARTILDI

Öte yandan Galatasaray, Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan'ı da gözden çıkardı. Rumen futbolcuyla vedalaşma hesapları yapan Sarı-Kırmızılılar, başarılı isimden 5,5 milyon Euro gelir bekliyor. 

 
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