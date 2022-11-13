Galatasaray'ın, Başakşehir serisi sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile deplasmanda yaptığı maçlardaki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.



Rakibine deplasmanda son olarak 2017-2018 sezonunun ilk yarısında 5-1 mağlup olan Galatasaray, sonrasındaki 5 sezonda dış sahada yenilgi yüzü görmedi.



Galatasaray, söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar, attığı 11 gole karşılık kalesinde 2 gol gördü. Galatasaray, Medipol Başakşehir deplasmanındaki son 3 maçında gol yemedi.



Sarı-kırmızılılar, ayrıca Başakşehir karşısında son 6 lig müsabakasında yenilgi yüzü görmezken, üçer galibiyet ve beraberlik yaşadı.



En farklı galibiyeti aldı



Galatasaray, Süper Lig'de 29. kez karşılaştığı Medipol Başakşehir karşısında en farklı galibiyetini elde etti.



Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 29 maçın 14'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Galatasaray'ın 51 golüne, Medipol Başakşehir 36 golle cevap verdi.



Geride kalan maçlarda en farklı galibiyetleri 5-1 ve 2 kez 4-0'lık skorlarla turuncu-lacivertliler almıştı. Rakibini 7-0'lık skorla yenen sarı-kırmızılılar, istatistiklerde bu üstünlüğü de ele geçirdi.





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