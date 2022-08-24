Teknik ekibin sol bek istemesi üzerine rotasını İtalya'ya çeviren Galatasaray, Serie A ekiplerinden Milan'ın formasını giyen Fode Ballo-Toure'yi bir an önce kadrosuna katmak istiyor.İlk etapta Çizme temsilcisi 25 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euro talep ederken, Sarı-Kırmızılılar ise maliyeti yarı yarıya düşürmeyi hedefliyordu. Fakat yapılan görüşmelerde bir türlü orta yol bulunamadı.Hâl böyle olunca Aslan da kiralık formülüne dönmek zorunda kaldı. Oyuncunun da Galatasaray'a gelmek istemesi nedeniyle transferin kısa bir süre içerisinde bitme ihtimalinin olduğu öğrenildi. Fakat Senegalli savunmacının sözleşmesinde satın alma opsiyonunun olması beklenmiyor.