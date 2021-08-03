Galatasaray'ın B planı: Enis Destan

Galatasaray, Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan'ın transferini düşündüğü kaydedildi.

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Galatasaray'ın B planı: Enis Destan
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03 Ağustos 2021 09:24
Galatasaray'ın Altınordu'nun 19 yaşındaki forveti Enis Destan için şartlarını soruşturduğu öğrenildi.

Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan Enis Destanoğlu için kulübü Altınordu'nun 2.5 milyon Euro ve sonraki satıştan pay istediği bildirildi.

Bu sezon önemli gençleşme operasyonuna imza atan Galatasaray'ın öncelikli olarak Halil Dervişoğlu'nun durumunu beklediği, buradan çıkacak kiralama ve satın alma opsiyonlarına göre Enis için de son kararını vereceği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon Altınordu formasıyla TFF 1.Lig'de 27 maçta 12 gol atıp, 3 asist yapan Enis, A Milli Takıma kadar yükselmeyi başarmış ve dikkatleri üzerine çekmişti. 


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