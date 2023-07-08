Galatasaray'ın B planı Correia

Sacha Boey için Avrupa'dan henüz istediği teklifleri alamayan Galatasaray, buna rağmen Fransız oyuncunun olası ayrılığı durumunda alternatifler için çalışmalarına devam ediyor.
GALATASARAY TEMASA GEÇTİ
Sarı-kırmızılı takım, Boey'un alternatifini İspanya'da buldu. Galatasaray, Valencia forması giyen Thierry Correia'yı gündemine aldı.
24 yaşındaki Portekizli oyuncunun kulübü Valencia ile temasa geçildi.
BEKLEMEYE GEÇİLDİ
Correia için yoklama yapan sarı-kırmızılılar, 10 milyon euro'luk talep sonrası beklemeye geçti.
Sacha Boey'in transferinde Arsenal, Brighton ve Palace ile görüşmeleri sürdüren sarı-kırmızılılar, bu transferden gelecek paraya göre hareket edecek.
GALATASARAY TEMASA GEÇTİ
Sarı-kırmızılı takım, Boey'un alternatifini İspanya'da buldu. Galatasaray, Valencia forması giyen Thierry Correia'yı gündemine aldı.
24 yaşındaki Portekizli oyuncunun kulübü Valencia ile temasa geçildi.
BEKLEMEYE GEÇİLDİ
Correia için yoklama yapan sarı-kırmızılılar, 10 milyon euro'luk talep sonrası beklemeye geçti.
Sacha Boey'in transferinde Arsenal, Brighton ve Palace ile görüşmeleri sürdüren sarı-kırmızılılar, bu transferden gelecek paraya göre hareket edecek.