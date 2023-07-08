Galatasaray'ın B planı Correia

Galatasaray, Avrupa'dan talipleri olan Sacha Boey'un alternatini İspanya'da buldu. Sarı-kırmızılı takım, Valencia'dan Thierry Correia'yı gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'ın B planı Correia
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08 Temmuz 2023 12:43
Sacha Boey için Avrupa'dan henüz istediği teklifleri alamayan Galatasaray, buna rağmen Fransız oyuncunun olası ayrılığı durumunda alternatifler için çalışmalarına devam ediyor.

GALATASARAY TEMASA GEÇTİ

Sarı-kırmızılı takım, Boey'un alternatifini İspanya'da buldu. Galatasaray, Valencia forması giyen Thierry Correia'yı gündemine aldı.

24 yaşındaki Portekizli oyuncunun kulübü Valencia ile temasa geçildi.

BEKLEMEYE GEÇİLDİ

Correia için yoklama yapan sarı-kırmızılılar, 10 milyon euro'luk talep sonrası beklemeye geçti.

Sacha Boey'in transferinde Arsenal, Brighton ve Palace ile görüşmeleri sürdüren sarı-kırmızılılar, bu transferden gelecek paraya göre hareket edecek.

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