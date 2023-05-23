Galatasaray'ın ayı: Mayıs!

Galatasaray, mayıs ayında oynadığı 3 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım söz konusu 3 maçta kalesini de gole kapattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın ayı: Mayıs!
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23 Mayıs 2023 09:15
Geçen hafta 17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası'nı kutlayan Galatasaray, mayıs ayında oynadığı 3 maçı da kazandı.

Teknik direktör Okan Buruk, "Mayıslar bizimdir" sloganıyla Florya'da oyuncularını motive ediyor ve maç sonrası açıklamalarında buna vurgu yapıyor.

Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor'u yenerken kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde 15 hafta rakiplerine geçit vermedi. Sarı-kırmızılı takımın mayıs ayında çıkacağı tek bir müsabaka kaldı.

Galatasaray haftaya deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak ve 30 Mayıs'taki bu maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. 

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