Galatasaray'ın ayı: Mayıs!

Geçen hafta 17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası'nı kutlayan Galatasaray, mayıs ayında oynadığı 3 maçı da kazandı.
Teknik direktör Okan Buruk, "Mayıslar bizimdir" sloganıyla Florya'da oyuncularını motive ediyor ve maç sonrası açıklamalarında buna vurgu yapıyor.
Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor'u yenerken kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde 15 hafta rakiplerine geçit vermedi. Sarı-kırmızılı takımın mayıs ayında çıkacağı tek bir müsabaka kaldı.
Galatasaray haftaya deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak ve 30 Mayıs'taki bu maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Teknik direktör Okan Buruk, "Mayıslar bizimdir" sloganıyla Florya'da oyuncularını motive ediyor ve maç sonrası açıklamalarında buna vurgu yapıyor.
Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor'u yenerken kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde 15 hafta rakiplerine geçit vermedi. Sarı-kırmızılı takımın mayıs ayında çıkacağı tek bir müsabaka kaldı.
Galatasaray haftaya deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak ve 30 Mayıs'taki bu maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.