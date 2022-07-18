Galatasaray'ın Avusturya'daki son maçı: Pardubice

Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçını salı günü Çekya'nın Pardubice ekibi ile yapacak.
Graz'daki Weinzödl Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadele Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.
Sarı-kırmızılı takım, bu maçın ardından 14 günlük Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.
Graz'daki Weinzödl Spor Merkezi'nde oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadele Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.
Sarı-kırmızılı takım, bu maçın ardından 14 günlük Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ