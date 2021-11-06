Galatasaray'ın Avrupa'da tek rakibi Chelsea!

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk golünü Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova'dan yiyen Galatasaray buna rağmen savunma performansıyla fark yaratmaya devam ediyor.



Sarı-kırmızılılar, Chelsea ile birlikte Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde en az gol yiyen iki takımdan birisi olmayı başardı.



Galatasaray'ın bu alandaki tek rakibi, kendisi gibi 1 gol yiyen İngiliz futbolunun devi Chelsea oldu.





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