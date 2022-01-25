Galatasaray'ın, Avrupa'da rakibi Sopron Basket!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 12. haftasında yarın deplasmanda Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile karşılaşacak.



Sopron kentindeki Novomatic Arena'da yapılacak maç TSİ 20.00'de başlayacak.



B Grubu'nda çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 6 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 8 takım arasında 6. sırada yer alıyor. Sopron Basket ise geride kalan bölümde 7 galibiyet, 4 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.



İki takım arasında İstanbul'da yapılan grubun ilk maçını Galatasaray 67-61 kazanmıştı.



Grupta ilk 4 sırayı alacak takımlar çeyrek finale yükselecek. 5 ve 6. tamamlayacak ekipler ise yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda çeyrek finalden devam edecek.









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