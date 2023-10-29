Galatasaray'ın 'Atom Karınca'sı Lucas Torreira!

Bayern Münih maçında sahada basmadık yer bırakmayan Lucas Torreira, yorulmak nedir bilmiyor. Uruguaylı orta saha oyuncusu, Rize maçına da 11'de başladı.27 yaşındaki yıldız, 81 kez ile sahanın en çok topla buluşan ismi oldu. Torreira, attığı 65 pasta yüzde 95,4 isabet sağlayarak hatasıza yakın oynadı.9 ikili mücadelenin 5'inden galip ayrılan 'Atom Karınca', 3 kez top kaptı. 3 kere pas arası, 2 de uzaklaştırma yaparak savunmaya yardım eden Torreira, hücumda ise 1 şut pası verirken 1 de isabetsiz şut çekti.Torreira maç sonu, "Galibiyet serisi sürdüğü için mutluyuz" dedi.