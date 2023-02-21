Galatasaray'ın Arsen Zakharyan formülü

Galatasaray, 5 Mart'a kadar uzatılan ara transfer döneminde bir yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.Stoperi Kaan Ayhan, sol beki Sam Adekugbe'yi kiralayarak takviye eden sarı kırmızılılar Roma'dan da Nicolo Zanilo'yu transfer ederken, uzun süredir kulüple adı geçen Arsen Zakharyan için de kesenin ağzını açtı.Yönetim 19 yaşındaki futbolcu için Dinamo Moskova'ya 4 yıl vadeyle ödeme yapma kaydı ile 12 milyon Euro'luk bir teklif sundu. 15 milyon Euro'ya Transfer edilen Zanilo için de Roma'ya ödemeyi 5 yılda yapacak olan Cimbom şimdi Rus ekibinden gelecek yanıta kilitlendi.Asıl mevkisi 10 numara olan ve orta sahanın solunda ve sağında da görev yapabilen Zakharyan bu sezon D.Moskova ile 16'sı ligde 6'sı Rusya Kupası'nda 22 maçta görev yaparken 3 gol, 6 asistle 9 gole direkt katkı verdi.