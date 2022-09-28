Galatasaray'ın ara transfer planı: Ballo Toure

Galatasaray'ın ara transfer döneminde hedefinin Milan forması giyen Fode Ballo-Toure olduğu öne sürüldü.



YENİDEN TOURE



İtalyan basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki futbolcu için yaz transfer döneminde Milan'ın kapısını çaldığı ancak bu teklifin geri çevrildiği aktarıldı.



Galatasaray'ın, Senegalli oyuncunun transferinde başarıya ulaşama nedeni olarak Patrick van Aanholt'u elinden çıkartamaması gösterilirken, sarı-kırmızılıların ocak döneminde Toure için bir kez daha girişimlerde bulunacağı kaydedildi.



BEKLENTİYİ KARŞILAYAMADI



Toure'nin, Milan'da Theo Hernandez'in yedeği olarak transfer edildiği belirtilirken, kulübün beklediği gibi gelişme göstermediği ifade edildi.



Senegalli sol bekin bu sezon sadece 15 dakika forma giydiği hatırlatırken, Hernandez'in sakatlığının ardından Empoli, Chelsea ve Juventus karşılaşmalarında süre alabileceği vurgulandı.





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