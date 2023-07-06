Galatasaray'ın Antonio planı

Galatasaray, senelik 4 milyon euro talep eden Michail Antonio'yu 2.5 milyon euro'ya kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Antonio planı
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06 Temmuz 2023 09:19
Son güncelleme 06 Temmuz 2023 09:20
Mauro Icardi dışındaki forvetini belirlemek üzere uzun süredir girişimlerde bulunan Galatasaray, West Ham United'ın 33 yaşındaki santrforu Michail Antonio'yu kadrosuna katmaya çalışıyor.

Jamaikalı santrforun senelik 4 milyon Euro talep etmesi sonrasında pazarlıklara hız veren Galatasaray Yönetimi, senelik 2.5 milyon Euro'ya tecrübeli golcüyü ikna etmeyi hedefliyor.

8 sezondur West Ham United forması giyen deneyimli golcü, geçen sezon 48 maçta 14 kez fileleri havalandırdı. Antonio ayrıca, 4 asist yaptı.

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