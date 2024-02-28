'daye verilen ceza herkesi kenetlendirdi...Antalya maçı öncesi Arjantinli yıldıza PFDK'dan verilen 1 maçlık cezanın Florya'da ana gündem olduğu öğrenildi. Bu gelişme üzerine önce takım kaptanları Kerem Aktürkoğlu ile Muslera'nın arkadaşlarıyla bir toplantı yaparak,dedikleri belirtildi.Maçtan önce takımla toplantı yapan Teknik Direktör Okan Buruk'un ise,diye konuştuğu bildirildi.Galatasaraylı oyuncuların bu motivasyon ve psikolojiyle Antalyaspor maçına çıktıkları belirtildi.