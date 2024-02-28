Galatasaray'ın Antalyaspor galibiyetinde Icardi detayı!

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da, Antalya karşılaşmasına saatler kala Mauro Icardi'ye gelen ceza, takımı kenetledi. Teknik Direktör Okan Buruk, "Bu ceza bile nasıl bir yapıyla rekabet ettiğimizi gösteriyor. İşimiz çok zor. Kazanarak en güzel yanıtı verelim" dediği öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Antalyaspor galibiyetinde Icardi detayı!
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28 Şubat 2024 09:53
Galatasaray'da Mauro Icardi'ye verilen ceza herkesi kenetlendirdi...

Antalya maçı öncesi Arjantinli yıldıza PFDK'dan verilen 1 maçlık cezanın Florya'da ana gündem olduğu öğrenildi. Bu gelişme üzerine önce takım kaptanları Kerem Aktürkoğlu ile Muslera'nın arkadaşlarıyla bir toplantı yaparak, "Bugün Icardi için çıkıp oynamalı ve kazanmalıyız" dedikleri belirtildi.

"KAZANARAK EN GÜZEL YANITI VERELİM"

Maçtan önce takımla toplantı yapan Teknik Direktör Okan Buruk'un ise, "Bu ceza bile nasıl bir yapıyla rekabet ettiğimizi gösteriyor. İşimiz çok zor. Bu nedenle çok iyi motive olup mücadele etmeliyiz. Icardi belki sahada olmayacak ama size destek olacak. Kazanarak en güzel yanıtı verelim" diye konuştuğu bildirildi.

Galatasaraylı oyuncuların bu motivasyon ve psikolojiyle Antalyaspor maçına çıktıkları belirtildi. 

 
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