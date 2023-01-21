Galatasaray'ın Antalyaspor'a büyük üstünlüğü

Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, rakibine karşı ligde son 14 maçta yenilgi yaşamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Antalyaspor'a büyük üstünlüğü
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21 Ocak 2023 22:40
Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 14 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 10 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray 30 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 14 maçta fileleri 8 kez havalandırabildi.

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