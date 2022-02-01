Galatasaray'ın Antalya kampı kadrosu açıklandı

Galatasaray, Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampa girecek.
Sarı - kırmızılıların kamp kadrosu açıklandı. Kafilede 5 eksik bulunuyor...
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Fatih Öztürk, Mbaye Diagne, Fernando Muslera, Sacha Boey ve Afrika Kupası'nda yer alan Mustafa Muhammed kamp kadrosuna alınmadı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu;
Sarı - kırmızılıların kamp kadrosu açıklandı. Kafilede 5 eksik bulunuyor...
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Fatih Öztürk, Mbaye Diagne, Fernando Muslera, Sacha Boey ve Afrika Kupası'nda yer alan Mustafa Muhammed kamp kadrosuna alınmadı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu;