Galatasaray'ın Antalya kampı kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın Antalya kampı kadrosunda 5 eksik bulunuyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'ın Antalya kampı kadrosu açıklandı
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01 Şubat 2022 15:46
Galatasaray, Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampa girecek.

Sarı - kırmızılıların kamp kadrosu açıklandı. Kafilede 5 eksik bulunuyor...

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Fatih Öztürk, Mbaye Diagne, Fernando Muslera, Sacha Boey ve Afrika Kupası'nda yer alan Mustafa Muhammed kamp kadrosuna alınmadı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu;



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