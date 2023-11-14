Galatasaray, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Angelino'nun opsiyonu için Leipzig'i ikna etmeye çalışacak.
Kiralık sözleşmesinde satın alma maddesi 6 milyon Euro yazan Angelino'da Leipzig'in kararı bekleniyor. 3 maçta daha forma giymesi halinde bonservisi alınacak İspanyol sol bekin zorunlu opsiyonunu kaldırmak isteyen Galatasaray cephesi, Alman ekibiyle orta yolu bulmayı planlıyor.
Galatasaray forması altında şu ana dek 17 maça çıkan Angelino, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Kiralık sözleşmesinde satın alma maddesi 6 milyon Euro yazan Angelino'da Leipzig'in kararı bekleniyor. 3 maçta daha forma giymesi halinde bonservisi alınacak İspanyol sol bekin zorunlu opsiyonunu kaldırmak isteyen Galatasaray cephesi, Alman ekibiyle orta yolu bulmayı planlıyor.
Galatasaray forması altında şu ana dek 17 maça çıkan Angelino, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.