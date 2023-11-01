Galatasaray'ın Angelino planı!

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Bruma transferinde yaptığı gibi Angelino'nun bonservisini alacak ve 26 yaşındaki futbolcuyu kiralayacak.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Angelino planı!
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01 Kasım 2023 10:31
Galatasaray, savunmanın soluna çare olması için kadrosuna kattığı ancak son haftalardaki formsuzluğu sebebiyle verim alamadığı Angelino için çareler arıyor.

Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Bruma'da yaptığı gibi oyuncunun tapusunu alıp devre arasında İspanyol kulüplerine kiralayacak.

Galatasaray'da şu ana kadar 16 maçta sahaya çıkan Angelino, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.  



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