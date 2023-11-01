Galatasaray, savunmanın soluna çare olması için kadrosuna kattığı ancak son haftalardaki formsuzluğu sebebiyle verim alamadığı Angelino için çareler arıyor.
Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Bruma'da yaptığı gibi oyuncunun tapusunu alıp devre arasında İspanyol kulüplerine kiralayacak.
Galatasaray'da şu ana kadar 16 maçta sahaya çıkan Angelino, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Bruma'da yaptığı gibi oyuncunun tapusunu alıp devre arasında İspanyol kulüplerine kiralayacak.
Galatasaray'da şu ana kadar 16 maçta sahaya çıkan Angelino, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.