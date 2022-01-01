Galatasaray'ın alternatifi Dourado!

Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlar sonrası orta saha transferi yapmayı planlayan Galatasaray, eski yıldızıyla görüşmelerine ağırlık verirken Brezilya temsilcisi International'in kaptanı Rodrigo Dourado'yla da temas kurdu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'ın alternatifi Dourado!
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01 Ocak 2022 13:39
Devre arasında kadrosunu yıldız isimlerle takviye etmeyi planlayan Galatasaray, Brezilyalı yıldızı da transfer listesine ekledi. Orta saha transferi için Portekizli eski yıldızı Gedson Fernandes ile görüşmelerine ağırlık veren Sarı-Kırmızılılar, Brezilya temsilcisi International'in kaptanıyla da temas kurdu.

Sarı-Kırmızılılar'ın 6 ve 8 numarada oynayabilen Rodrigo Dourado için transfer çalışmalarında bulunduğu öğrenildi. Dourado ismi Galatasaray'ın gündemine yaklaşık 2 yıl önce de gelmiş ancak transfer Brezilya ekibinin o zamanki tutumu nedeniyle rafa kalkmıştı.

27 yaşındaki Sambacı yıldız için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de onay verdiği bildirildi.

BREZİLYA DIŞINA ÇIKMAK İSTİYOR

Dourado'nun International ile olan sözleşmesi 1 yıl sonra sona eriyor. 2015'ten beri kulübünde düzenli olarak forma giyen yıldız oyuncunun artık Brezilya dışına çıkmak istediği belirtildi.

LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Kariyerinde 201 maça çıkan Dourado, 9 gol atarken 8 de asiste imza attı. Brezilyalı yıldız bitmek bilmez enerjisi liderlik özellikleri ile dikkat çekiyor.


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