Galatasaray'ın Ali Palabıyık tepkisi sürüyor!

Alanyaspor maçında verdiği kararlarla tepki çeken Ali Palabıyık'a en çok İsviçre'de tepki geldi.Palabıyık, Basel ile Litvanya'nın Zalgiris Vilnius takımları arasında 27 Ekim 2022 Perşembe günü oynanan UEFA Konferans Ligi H Grubu müsabakasını yönetmek için İsviçre'ye gitmişti.İsviçre'de bulunan bazı Galatasaraylı taraftarlar olaylı maçın hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.Bir taraftarın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ali Palabıyık içinifadeleri kullanıldı.