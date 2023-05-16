Galatasaray'ın aklı Juventus'un yıldızında!

Lucas Torreira'ya gelen teklifler nedeniyle alternatif arayışını sürdüren Galatasaray, rotayı yeniden Denis Zakaria'ya çevirdi. Bonservisi Juventus'ta olan 26 yaşındaki ön libero Chelsea'da kiralık oynuyor. Cimbom, Kongo asıllı İsviçreli yıldızı kiralamak için Juventus'la masaya oturacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'ın aklı Juventus'un yıldızında!
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16 Mayıs 2023 13:19
Son güncelleme 16 Mayıs 2023 13:36
Spor Toto Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray'da transferde de hareketli dakikalar yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübe, Lucas Torreira için Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler geliyor.

Yönetim, Uruguaylı orta sahaya gelen teklifler nedeniyle alternatif arayışına yöneldi. Cimbom, bu doğrultuda rotayı İtalya'ya çevirdi. Daha önce de adı Galatasaray'la anılan Denis Zakaria ismi yeniden gündeme geldi.

Bonservisi Juventus'ta olan 26 yaşında ön libero Chelsea'da kiralık oynuyor. İngiliz ekibi, Zakaria'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

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