Galatasaray'ın ağır topları ibrasızlık seçeneğine sıcak bakmıyor!

Galatasaray'da cumartesi günü yapılacak mali genel kurul öncesi camiada en çok konuşulan konu başkan Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilip edilmeyeceği...



Elmas, önceki günkü divan kurulunda sert eleştiriler almasına karşın vicdanlarının rahat olduğunu belirtirken genel kurul üyelerinin aklı selim karar vereceğine inandığını ifade etti. Sarı kırmızılı camianın önde gelen isimleri, kritik mali genel kurul öncesinde görüşlerini Hürriyet'e anlattı...



ÜNAL AYSAL (GALATASARAY KULÜBÜ ESKİ BAŞKANI)



"BAŞKAN OLACAK ADAM BULAMAYIZ"



Ben mali genel kurula katılmak için evvelsi gün İstanbul'a geldim. Mali genel kurula da katılacağım. Sonrasında İstanbul'dan ayrılacağım. İbrasızlık konusu gittikçe ayağa düşmüş bir olay haline geldi. Galatasaray'ın artık bundan vazgeçmesi gerekli. Yoksa Galatasaray Kulübü'ne başkan olacak adam bulamayız. 'İbrasızlık' kelimesinin telaffuz edilmesini dahi doğru bulmuyorum. Ortada bir ayıp yok, büyük bir yanlış yok. Başarısızlığın karşılığı ibrasızlık olmaz! Başarısızlığı başkan ve yönetim değerlendirir. Şans ya da güven tazelemek ister. Genel kurul da seçimde yanıtını verir. Doğru olan budur.



ERGUN GÜRSOY (GALATASARAY KULÜBÜ ESKİ 2. BAŞKANI)



"SEÇİLMİŞ BAŞKANIN YANINDAYIM"



Ben her zaman Galatasaray Kulübü'nde seçilmiş olan başkanın yanındayım. Normalde mali genel kurullara gitmiyorum ama yarın gidip Galatasaray Kulübü Başkanı ve yönetim kurulunu ibra edeceğim. Böyle saçma sapan işlerle, seçilmiş insanları rahatsız etmemek gerekli. Galatasaray Kulübü'nün başkan ve yönetimlerine yardım etmek her zaman daha doğrudur. Benim görüşüm bu yönde.



İRFAN AKTAR (GALATASARAY KULÜBÜ DİVAN KURULU ESKİ BAŞKANI)



"PROBLEM ÇÖZÜMÜ İÇİN DOĞRU YOL DEĞİL"



Galatasaray Kulübü'nde daha önce ibrasızlık yaşadık. Bu derin bir sıkıntı olarak kaldı kulüp bünyesinde. Problemleri çözmek için 'ibrasızlık' tercihi hoş bir öneri değil. Ben ibrasızlığa sıcak bakmam. Yönetim kurulu kendisi seçim ya da takviye yapmak ister, o tamam! Ancak ibrasızlık vasıtası ile Galatasaray Kulübü'nü seçime götürmek, değişim talep etmek benim için hoş değil.



METİN ÖZTÜRK (GALATASARAY KULÜBÜ ESKİ BAŞKAN ADAYI)



"MALİ VE İDARİ OLARAK İBRA ETMEYECEĞİM"



Cumartesi günü belki de tarihimizin en önemli genel kurulunu yapacağız. Gerek mali gerek idari açıdan 117 yılın en kötü dönemini yaşıyoruz. Galatasaray şu anda ligde 15. sırada! Eskiden 'Mayıslar bizim' derdik, martta hedefsiz kaldık. Bu yönetim saha, masa ve kasadan sonra tasada da sıfır! Tarihimizin en kötü yönetimini doğal olarak ne mali ne idari olarak ibra etmeyeceğim.





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