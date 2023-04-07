Galatasaray'ın 9 maçı kaldı

Galatasaray için ligde geri sayım başladı. Bu haftayı bay geçen ve 9 maçı kalan sarı-kırmızılı takım, bu dönemde iki önemli derbiye çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın 9 maçı kaldı
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07 Nisan 2023 11:47
Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenen Galatasaray'ın ligde 9 maçı kaldı.

Aslan sırasıyla Kayseri, Alanya (D), Karagümrük, Başakşehir, Beşiktaş (D), İstanbul (D), Sivas, Ankaragücü (D) ve Fenerbahçe'yle oynayacak. Bu dönemde sadece iki kez İstanbul dışına çıkacak.

BİR GÜN MOLA

Başakşehir'e 3-2 yenilen ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Galatasaray'da oyunculara bir gün izin verildi. Sarı-kırmızılı takım, bugün Florya'da toplanacak ve Kayserispor maçı hazırlıklarına başlayacak. Galatasaray Süper Lig'de bu haftayı bay geçecek.

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