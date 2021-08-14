Galatasaray'ın 6.4 milyon euroluk maçı!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'de gruplara kalırsa 6.4 milyon euroyu kasasına koyacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın 6.4 milyon euroluk maçı!
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14 Ağustos 2021 12:11
Avrupa Ligi'nde play-off'a kalan Galatasaray, Randers ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar rakibini geçip gruplara kalması halinde en düşük ihtimalle 6 milyon 402 bin euro'yu kasasına koyacak. Turnuvaya katılan takımların 3 milyon 600 bin euro aldığı ancak Cimbom'un son 10 yılda UEFA turnuvalarına katılımı nedeniyle miktarın 6.4 milyona çıkacağı öğrenildi.

ELEMELER ÖNEMLİ

Devler Ligi play-off'unda Monaco- Shakhtar ve Salzburg-Brondby ile Avrupa Ligi play-off'unda Olimpiakos- Bratislava ve Celtic-Alkmaar maçlarına göre Aslan'ın gelirinin artma ihtimali var. Shakhtar, Salzburg, Bratislava ve Alkmaar turu geçerse sarı-kırmızılılar takım başına 132 bin euro'dan toplam 528 bin euro'yu daha kasaya koyabilecek. Bu gelirler, kulüplerin son 10 yılda UEFA turnuvalarına katılmasına bağlı.


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