Galatasaray'ın 400 milyon TL'lik sınavı

Galatasaray, UEFA'ya borçsuzluk kağıdı iletebilmek için 1 hafta içerisinde 400 milyon TL'lik ödeme yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın 400 milyon TL'lik sınavı
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27 Aralık 2023 13:07
Yeni yıla kadar UEFA'ya borçsuzluk kağıdı gönderecek Galatasaray'da bir hafta içinde 400 milyon TL'ye yakın ödeme yapılacak.

Sponsorların çoğundan henüz ödeme alamayan sarı-kırmızılılar, bir yandan bu sorunu çözmeye çalışırken diğer yandan kaynak arıyor.

Başkan Dursun Özbek, Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur ve 2. Başkan Metin Öztürk şu ana kadar yönetim içinde en fazla kasa kolaylığı sağlayan isimler...

Futbolcuların alacakları ve bonservis taksitleri başta olmak üzere 400 milyon TL'ye yakın borç kapatılacak ve UEFA'ya bildirim yapılacak.

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