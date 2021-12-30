Galatasaray'ın 25 milyon euroluk dev projesi tehlikede

Yaz döneminde Nelsson'a 7, Cicaldau'ya 6.5, Morutan'a 5.2, Berkan Kutlu'ya 4, Barış Alper Yılmaz'a 2.1, Boey'a da 1 milyon 150 bin euro bonservis bedeli ödeyen Galatasaray için, bu oyuncuların Avrupa'da vitrinde olması zorunluluk olarak görülüyordu.



Ancak futbolcuların sadece Türkiye performansları ile yüksek meblağlara satılması çok zor olduğu belirtildi.



Ligde ilk 4 kritik



Bu nedenle Galatasaray için lig yeniden başlayacak. Cim-Bom'un önümüzdeki yıl Avrupa Kupaları'na katılabilmesi için ya ligi 4. sırada bitirmesi ya da 5. olması halinde ilk dört sıradan bir takımın kupayı müzesine götürmesini bekleyecek. Avrupa'ya gitmenin bir diğer yolu ise Avrupa Ligi'ni kazanmaktan geçiyor. Tüm bu olasılıklar Aslan'ın önünde bulunuyor.



Galatasaray, Terim'i tartışıyor



Lider Trabzonspor ile 19 puanlık fark bulunan ve ligin ilk yarısını 10. sırada tamamlayan Galatasaray'ın Denizlispor'a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesi, teknik direktör Fatih Terim'i tartışmalı hale getirdi. Sarı-kırmızılıların bir kısmı, hala tecrübeli teknik adamın ardında dururken, bazı taraftarlar da Terim'in istifasını istedi.



'İstifa da bir hizmettir'



"fatihterimistifa" hastagi açan Galatasaray taraftarı, "İstifa da bir hizmettir", "Vardır bir bildiğin demiyoruz. İstifa et diyoruz", "4 senedir takımın başında ve sanki her sene yeni gelmiş gibi taptaze bahaneleri var", "Hocam seni seviyoruz ama artık yeter. 3 senedir mahalle takımı gibi oynayan ve tek kupa alamayan bir takıma veda zamanı" diye yazdılar.



