Galatasaray'ın 13 transferinden 1 gol!

Kayserispor mağlubiyetiyle zirve yarışında yara alan Galatasaray'da yeni transferlerin performansı ve teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11 tercihleri eleştiri konusu oldu.



Sezona önemli isimleri kadrosuna katarak başlayan Sarı-Kırmızılıların özellikle hücumdaki formsuzluğu dikkat çekiyor. Cim-Bom Süper Lig'deki 9 maçında sadece 10 kez fileleri havalandırarak son yılların en kötü gol istatistiğini yakaladı.



Galatasaray'ın yaptığı 13 transferden sadece Oliveira, 1 kez gol bulabildi. Diğer 12 futbolcunun skor katkısı bulunmuyor.



Özellikle forvet transferleri Icardi ile Seferovic'in yanısıra hücumun önemli ismi Mertens'in henüz golle tanışamaması eleştiriliyor. Mata, Torreira, Midtsjö, Rashica, Yusuf Demir, Ross, Abdülkerim, Dubois, Kazımcan golle tanışamadı.





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