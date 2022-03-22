Galatasaray'ın 11 milyon euro'su çare olamadı!

Galatasaray'ın 11 milyon avrodan fazla para harcadığı orta saha oyuncuları döküldü. Bir tek Cicaldau gol attı, Berkan iki asist yaptı. Assunçao tutmadı, gönderildi, 'kurtarıcı' Pulgar kayıp...

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın 11 milyon euro'su çare olamadı!
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22 Mart 2022 13:13
Avrupa macerasını sonlandıran Galatasaray, mart ayında hedefsiz kaldı. Ligdeki kötü gidişatına Beşiktaş derbisinde ara veren sarı kırmızılılar, Gaziantep maçında aldığı mağlubiyetle âdeta kaldığı yerden devam etti! Sezona büyük umutlar ve geleceğin takımını kurma parolasıyla başlayan Aslan, bu yolda yaklaşık 23 milyon avroluk bir yükün altına girdi. Maddi olarak zaten zorlu bir süreçten geçen sarı kırmızılılar en büyük yatırımı 11 milyon avronun üzerinde para harcadığı merkez orta saha bölgesine yaptı.

NE HÜCUM, NE DEFANS

Bu bölgeye Cicaldau, Berkan, Assunçao ve Pulgar alındı. Ancak dört takviyeden sadece Cicaldau gol atma başarısı gösterirken, Assunçao sadece 134 dakika süre alıp geri gönderildi. Devre arası acil koduyla getirilen Pulgar da hayal kırıklığının ötesine geçemezken o da sadece 138 dakika oynadı. Berkan Kutlu'nun ise sadece iki asisti var. Orta sahası pozisyon üretmenin yanı sıra defansif katkıda da sınıfta kalan Galatasaray ligde dipten kurtulmadı, Avrupa'ya havlu attı ve yarınlara yeni borçlar ekledi.

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