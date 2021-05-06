Galatasaray'ın 11'i, bir tane Larin etmiyor

Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçında sahaya çıkan 11'i, Beşiktaşlı Cyle Larin'in gerisinde kaldı.

Haber; Sabah
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Galatasaray'ın 11'i, bir tane Larin etmiyor
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06 Mayıs 2021 12:29
Cyle Larin
Cyle Larin
Beşiktaş
Cimbom'un son G.Birliği maçında Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Mohamed ve Falcao yedek kulübesinde otururken, bu yıldızların yerine Emre Akbaba, Babel, Kerem ve Halil Dervişoğlu tercih edildi.

Ankara'da sahaya çıkan sarı-kırmızılıların ilk 11'i bu sezon 3 kulvarda toplam 22 gol atabildi. Galatasaray'ın bu haftaki rakibi Beşiktaş'ın ikinci forveti Larin ise bu sezon tek başına tüm resmi maçlarda 23 gole ulaştı.

33 golle ligin en az gol yiyen takımı olan sarı-kırmızılılar, hücum hattındaki istikrarsızlık yüzünden zirvenin 6 puan gerisinde yer alıyor.


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