Galatasaray, ilk maçta berabere!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off 1. tur ilk maçında MB Zaglebie Sosnowiec ile 90-90 berabere kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 20 Aralık'ta oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, ilk maçta berabere!
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14 Aralık 2023 21:43
Son güncelleme 14 Aralık 2023 22:21
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda play-off turunun ilk maçında, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Polonya'nın MB Zaglebie ekibiyle deplasmanda 90-90 berabere kaldı.

Sosnowiec'deki maçın ilk çeyreğini 29-21 önde geçen sarı-kırmızılı ekip, devreye ise 46-43 geride girdi.

Üçüncü çeyrek ise 69-69 eşitlikle sona ererken son çeyrekte de rakipler birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve maç da 90-90 berabere bitti.

Maçın rövanşı, 20 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak.

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