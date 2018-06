Galatasaray ilk maçta Akhisar'ı devirdi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 8. dakikasında sol kanattan Soner'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde topu kontrol eden Seleznov'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.19. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol çapraz pozisyonda topla buluşan Muğdat'ın ceza alanı gönderdiği meşin yuvarlakla buluşan Seleznov'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 21. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Belhanda'nın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Fatih Öztürk'ün uzaklaştırmak istediği top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Topu iyi takip eden Ahmet Çalık'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.60. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın yaptığı ortada ceza alanı içinde Soner'in kaleye göndermek istediği topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı. Soner'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Feghouli'nin sert şutunda top direğin hemen yanından auta gitti. 73. dakikada Muğdat'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Paulo Henrique'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top direğin yanından dışarı çıktı. 87. dakikada Gomis'in pasıyla ceza alanı içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Feghouli'nin şutunda kaleci Fatih Öztürk topu kornere çeldi. 88. dakikada sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Selçuk İnan'ın yaptığı ortada Sinan Gümüş, kafayla topu filelere gönderdi: 2-1.Öte yandan müsabakanın devre arasında Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından saha dışına yollandığı öğrenildi. Galatasaray, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.95' MAÇ BİTTİ! Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Akhisarspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.91' MUSLERA! Akhisarspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Yumlu sert bir kafa vuruşu yaptı, Muslera çizgi üzerinde topu kontrol etti.90' Bu arada karşılaşmanın sonuna en az 5 dakika ilave edildi.89' Akhisarspor'un tüm hatlarıyla yüklendiği anda topu kapan Galatasaray beş kişiyle savunmayı bomboş yakaladı ancak Sinan'ın pasında top Feghouli'ye gelir gelmez ofsayt bayrağı kalktı.88' Sinan Gümüş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki gol sayısını altıya çıkardı.88' GOL! Selçuk İnan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Sinan Gümüş ön direkte çok iyi bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 1-2. Asist Selçuk İnan.86' MUTLAK GOL KAÇTI! Galatasaray 4'e 4 pozisyonda çok etkili geldi. Yasin'den topu alan Gomis, sağındaki Feghouli'yi gördü. Feghouli'nin sağ çaprazdan şutunda açıyı iyi daraltan Fatih topu ayaklarıyla çıkardı.86' BİR KAFA! Ömer Bayram'ın sol kanattan ortaladığı topa Paulo Henrique arka tarafta iyi yükseldi, onun kafasında top kaleci Muslera'da kaldı.83' Tempo bu dakikalarda bir hayli düştü. İki takımda da yorgunluk belirtileri gözlemleniyor.82' Galatasaray'da Latovlevici yerini Gomis'e bıraktı.80' Galatasaray'da Gomis kenara geldi. Birazdan son oyuncu değişikliği gerçekleşecek.79' İkinci yarıda oldukça etkili bir performans sergileyen Muğdat Çelik, oyundan çıkarken Akhisarsporlu taraftarların yoğun alkışlarını aldı.79' Akhisarspor'da Muğdat Çelik yerini Bilal Kısa'ya bıraktı.76' Sağ kanattan son çizgiye inen Feghouli'nin ortasında Lopes oldukça soğukkanlı bir hareketle topu kalecisine indirdi.75' Muslera'nın tedavisi tamamlandı, oyun kaldığı devam ediyor.74' Galatasaray'da Muslera sırtından bir sakatlık yaşıyor, onun tedavisi için oyun duraklıyor.73' BİR ŞUT! Muğdat bu kez ceza alanı dışında buluştuğu topla doğrudan kaleyi denedi ancak çerçeveyi tutturamadı.73' NET FIRSAT KAÇTI! Akhisarspor'un sağ kanattan gelişen atağında Muğdat son çizgiye indi ve pasını çıkardı, kale alanı içinde Serginho'nun gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.72' Karşılaşmada son 20 dakikaya 1-1'lik eşitlikle giriliyor.71' Akhisarspor'da golün sahibi Seleznyov yerini Paulo Henrique'ye bıraktı.70' Galatasaray'da Belhanda yerini Martin Linnes'e bıraktı.69' Feghouli hızla ceza alanına doğru kat ederken savunma son anda araya girdi ve tehlikeyi önledi.67' Galatasaray savunması bu anlarda üst üste hatalar yapmaya başladı.66' Soner'in sağ kanattan yaptığı ortaya Mustafa Yumlu ceza alanı içinde kafayı vurdu, top yandan auta gitti.65' Serdar Aziz'le Muslera arasındaki anlaşmazlıktan Muğdat faydalanmak istedi ancak pozisyonu pozisyonu istediği gibi değerlendiremedi.63' ŞIK VURUŞ! Galatasaray'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunun devamında topu önünde bulan Feghouli uzak köşeye şık bir plase yolladı, top auta çıktı.61' Maç bir kez daha tempo kazandı. İki ekip de gol bulmak istiyor.61' Köşe vuruşundan gelen topa Mustafa Yumlu kafayı vurdu, üstten aut...59' KAÇTI! Akhisarspor gole çok yaklaştı. Ceza alanı içinde Seleznyov'dan seken topa arka tarafta Soner gelişine sert vurdu, savunma topun önüne siper oldu. Korner...58' Akhisarspor savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla topu rakip yarı alana taşımak istiyor.58' Galatasaray'da ise Garry Rodrigues yerini Feghouli'ye bıraktı.57' Akhisarspor'da Eray Ataseven yerini Serginho'ya bıraktı.56' Her iki kulübede de oyuncu değişikliği hazırlıkları var. İki hoca da oyuna müdahale edecek.54' Bu arada Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, devre arasında hakeme yönelik itirazları nedeniyle ikinci yarı başlamadan önce tribüne gönderildi.54' Tempo bir kez daha düştü. Karşılıklı top kayıplarının sayısı artmaya başladı.52' Galatasaray sol kanattan atak geliştirmeye çalışıyor. Top köşe gönderinin olduğu bölgeye sıkıştı kaldı, sarı-kırmızılılar aynı yerden üst üste dördüncü kez taç kullanıyor.50' Akhisarspor'un Soner'le sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Muslera topu yumruklayarak uzaklaştırdı.49' İkinci yarının başında iki takım da daha çok hücumu düşünen bir oyun sergiliyor.48' GOL OFSAYTA TAKILDI! Galatasaray atağında Tolga Ciğerci'nin derinlemesine pasıyla ceza alanında topu alan Sinan Gümüş dönerek vuruşunda ağları sarstı ancak öncesinde kalkan ofsayt bayrağı vardı.48' Soner'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Mustafa Yumlu cezaa alanı içinde kafayı vurdu, top kaleci Muslera'da kaldı.46' Galatasaray'da Sinan Gümüş, Soner'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.45' Akhisar'da ikinci yarı başladı!45' İlk yarı sona erdi! Takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidiyor.43' Maç oldukça ilginç bir hal almaya başladı. Son anlarda faul düdükleri ve gerginlik giderek artıyor, pozisyonlar üst üste çalan düdüklerle tamamlanmadan son buluyor.42' Hakem Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcılarının verdiği her kararın ardından iki taraf da yoğun itirazlarda bulunmaya başladı.42' Akhisaspor'da Mustafa Yumlu, yoğun itirazları sonrası sarı kart gördü.40' İlk yarıda son dakikalara girilirken tempo bir nebze artmaya başladı.38' Akhisarspor'un kullandığı serbest vuruş sonrası yeniden içeriye doldurulan topa Muğdat bomboş durumda hareketlendi ancak Muslera tehlikeyi sezerek topu kontrol etti.36' Ömer Bayram'ın kalecisine gönderdiği geri pasta Rodrigues araya girmek istedi ancak Fatih kalesini zamanında terk ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.35' Latovlevici'yle girdiği ikili mücadelede kafasına bir darbe alan Sissoko'nun tedavisi için oyun duraklıyor.34' Bu kez Galatasaray atağında Sinan Gümüş için ofsayt bayrağı kalktı.32' Ömer Bayram'ın uzun pasıyla Larsson bir anda savunma arkasına sarktı ve ceza alanı içinde topla buluştu. Onun pasında Muğdat sağ çaprazda topu aldı ancak bayrak havadaydı.31' Akhisarspor tüm hatlarıyla kapanıyor. Galatasaray, rakip yarı alanda boşluk bulmakta zorlanıyor.29' Karşılaşmanın üçte birlik dilimi 1-1'lik eşitlikle geçiliyor.28' Oyun bu bölümde üst üste çalan faul düdükleri nedeniyle bir hayli soğudu.27' Galatasaray, savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor.26' Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından sert şutunda Fatih direk dibinde topun sahibi oldu.25' Soner'in orta alandan havalandırdığı topa Sissoko hareketlendi, ondan önce yumruğu vuran Muslera'nın sektirdiği topu savunma uzaklaştırdı.24' Akhisarlı taraftarlar beraberlik golünün ardından yeniden seslerini duyurmaya başladı. Bu arada karşılaşmanın temposu da bir nebze düştü.24' Akhisarspor bu bölümde topu ön alanda tutmakta zorlanıyor. Galatasaray önde kurduğu baskıyla rakibini zorluyor.23' Galatasaray, beraberlik golüyle birlikte daha özgüvenli bir şekilde Akhisar kalesine yüklenmeye başladı.22' Galatasaray taraftarı golle birlikte büyük coşku yaşamaya başladı. Akhisarlı futbolseverlerin üstünlük sevinci ise yalnızca iki dakika sürdü.21' GOL! Selçuk'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Fatih boşa çıktı. Arka direkteki Soner'den seken topu kale önünde Ahmet Çalık tamamladı: 1-120' Ara transfer döneminde Akhisarspor'a transfer olan Seleznyov, Manisa temsilcisindeki beşinci golünü kaydetti.19' AKHİSARSPOR GOLÜ BULDU! Muğdat'ın ceza sahasının sol çaprazından kaleye vurduğu şutu Seleznyov'a pas oldu. Ukraynalı golcü yaptığı tek vuruşla golü yaptı. Asist Muğdat Çelik.17' Akhisar'da tribünler tamamen dolu. Zeminin de güzelliğiyle müthiş bir atmosfer oluşmuş durumda...14' Her iki takım da maçın ilk 15 dakikalık bölümünde kontrollü bir futbolu tercih ediyor.12' Akhisarspor'da Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortaya Seleznyov yükseldi ama kafayı vuramadı.10' Galatasaray'da ligde bir süredir forma şansı bulamayan Mariano iyi başladı. Sarı-kırmızılılar sık sık Mariano'nun akınlarıyla sağ kanattan yükleniyor.7' Maçın ilk dakikalarında topun hakimi ve pozisyonlar bulan taraf Galatasaray.5' Galatasaray, Rodrigues ile verkaça giren Sinan Gümüş'ün savunma arkasına sızmasıyla pozisyona giriyordu. Ama kaleci Fatih erken çıkıp topun hakimi oldu.4' Sağ kanattan içeri doğru kat eden Sinan Gümüş'ün yay üzerinden sert şutunda top kaleci Fatih'in kollarında kaldı.2' Sağ kanattan Mariano'nun ortasına arka direkte Rodrigues iyi hareketlendi ancak kale önünde topa dokunamadı.1' Akhisarspor'un orta alandan kazandığı serbest vuruşta Mustafa Yumlu topu doğrudan kaleye yolladı ancak çerçeveyi tutturamadı. Aut...0' İlk düdük çaldı ve maç başladı!