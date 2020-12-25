Galatasaray ilk bileti kesiyor; Oghenekaro Etebo

Galatasaray, beklentilerin altında kalan Oghenekaro Etebo ile devre arasında yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray ilk bileti kesiyor; Oghenekaro Etebo
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25 Aralık 2020 17:52
Devre arası transfer çalışmaları için hazırlıklarını yapan Galatasaray'da sürpriz bir ayrılık geliyor.

Sarı-kırmızılılar, yaz aylarında Stoke City'den kiralık olarak 675 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Oghenekaro Etebo'yu göndermeye hazırlanıyor.

NTV'nin haberine göre, orta sahada diğer alternatiflerin arkasında kalan Nijeryalı oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi düşünülüyor.

Galatasaray'da 11 maçta 506 dakika süre alan ve gol ya da asist katkısı veremeyen Etebo'nun ayrılmasıyla maaş bütçesinde de 600 bin euroluk bir tasarrufa gidilmiş olunacak.





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