Galatasaray ile TFF arasında yeni kriz!

Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yeni bir kriz çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın başkanlarını çarşamba günü Riva'da toplantıya davet etti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu toplantıya katılmayacağını iletti. Dursun Özbek, salı günkü Divan Kurulu toplantısında, "Dün, TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Yazı mealen şöyle; istişare toplantısı TFF başkanı tertip ediyor, Ali Koç'un ve benim de katılacağım bir toplantı olarak bahsediliyor yazıda. Mektup özetle, Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğunu, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Değerli Hazirun, şunu sormak gerekir; şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler akla geldi. 8 aydır görevdesiniz, neredeydiniz, hiç farkında değil misiniz Türk futbolunun geldiği noktadan. Arkadaşlarla mektubun içeriğini paylaştım. Mektuptaki iyi niyetli gözüken ifadelere rağmen endişelerimi arkadaşlarıma dile getirdim. Söylenen ifadelere şüpheyle yaklaştım. Nitekim dünkü maçın oynanmasına 1 saat kala, TFF bu toplantıyı duyurdu. Daha henüz bizden bir cevap almadan, katılıyor muyuz katılmıyor muyuz diye cevap vermeden duyurdu. Endişelerimde ne kadar haklı olduğumu anlamış oldum. Asıl amaçları başkaydı. Daha henüz cevap almadan, cevap vermemişken ve önemli maçımıza 1 saat kala kulübümüzün cevabı beklenmeden bu çağrının yapılma sebebini takdirlerinize bırakıyorum. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum. Amaçları PR çalışmasıysa bunun bir parçası olmayacağım." dedi.
TFF'DEN CEVAP!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, çarşamba günü yaptığı açıklamada Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem tarafından yönetileceğini açıkladı.
Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın davetlerine katılmamasıyla ilgili, "Bugünkü toplantının arka planını kamuoyuna açıklama yapmak istiyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davetten önce bilgi verdik. Öncesinde bilgi verdik, ilk olarak salı günü toplantıyı tertip etmeyi planladık. Fenerbahçe 'tamam' dedi, Galatasaray genel sekreteri tarafından 'salı günü divan toplantımız, çarşamba olup olmayacağını' sordular. Fenerbahçe tarafıyla görüşüp çarşambayı sorduk, olumlu dönüş yaptılar. Arkadaşlarımız Galatasaray'a dönüş yapıp çarşamba günü için olumlu cevap verdi ve toplantıyı kabul etti. Bunun üzerine kamuoyuyla paylaştık. Kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyuna bırakıyoruz." dedi.
Hacıosmanoğlu, "Dursun Özbek'in Divan Kurulu'nda açıklaması oldu. Açıklamadan sonra konuşmak istediniz mi?" şeklindeki sorunun ardından, "Divan toplantısından sonra kendisi beni aradı. Özel konuşmaları burada size mi anlatacağım, kendi aramızda olan konuşma. Galatasaray camiasına, tüm camialara saygımız var. Dursun Başkan da 10 seneden beri tanıdığım, aynı dönemde başkanlık yaptığım birisidir." ifadelerini kullandı.
İbrahim Hacıosmanoğlu, "Galatasaray Kulübüne dönüş yapacak mısınız?" sorusuna ise, "Futbolun amiri biziz. Dönüş yapmıyoruz. İstişare edip bu bilgileri vermek üzere iki kulübü federasyona çağırmıştık." yanıtını verdi.
GALATASARAY'IN ADIMI NE OLACAK?
Daha önce TFF'yi istifaya davet eden Galatasaray'ın, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu açıklamaları sonrası atacağı adım merakla bekleniyor.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi öncesi iki takımın başkanlarını çarşamba günü Riva'da toplantıya davet etti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu toplantıya katılmayacağını iletti. Dursun Özbek, salı günkü Divan Kurulu toplantısında, "Dün, TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Yazı mealen şöyle; istişare toplantısı TFF başkanı tertip ediyor, Ali Koç'un ve benim de katılacağım bir toplantı olarak bahsediliyor yazıda. Mektup özetle, Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğunu, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Değerli Hazirun, şunu sormak gerekir; şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler akla geldi. 8 aydır görevdesiniz, neredeydiniz, hiç farkında değil misiniz Türk futbolunun geldiği noktadan. Arkadaşlarla mektubun içeriğini paylaştım. Mektuptaki iyi niyetli gözüken ifadelere rağmen endişelerimi arkadaşlarıma dile getirdim. Söylenen ifadelere şüpheyle yaklaştım. Nitekim dünkü maçın oynanmasına 1 saat kala, TFF bu toplantıyı duyurdu. Daha henüz bizden bir cevap almadan, katılıyor muyuz katılmıyor muyuz diye cevap vermeden duyurdu. Endişelerimde ne kadar haklı olduğumu anlamış oldum. Asıl amaçları başkaydı. Daha henüz cevap almadan, cevap vermemişken ve önemli maçımıza 1 saat kala kulübümüzün cevabı beklenmeden bu çağrının yapılma sebebini takdirlerinize bırakıyorum. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum. Amaçları PR çalışmasıysa bunun bir parçası olmayacağım." dedi.
TFF'DEN CEVAP!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, çarşamba günü yaptığı açıklamada Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yabancı hakem tarafından yönetileceğini açıkladı.
Hacıosmanoğlu, Galatasaray'ın davetlerine katılmamasıyla ilgili, "Bugünkü toplantının arka planını kamuoyuna açıklama yapmak istiyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davetten önce bilgi verdik. Öncesinde bilgi verdik, ilk olarak salı günü toplantıyı tertip etmeyi planladık. Fenerbahçe 'tamam' dedi, Galatasaray genel sekreteri tarafından 'salı günü divan toplantımız, çarşamba olup olmayacağını' sordular. Fenerbahçe tarafıyla görüşüp çarşambayı sorduk, olumlu dönüş yaptılar. Arkadaşlarımız Galatasaray'a dönüş yapıp çarşamba günü için olumlu cevap verdi ve toplantıyı kabul etti. Bunun üzerine kamuoyuyla paylaştık. Kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyuna bırakıyoruz." dedi.
Hacıosmanoğlu, "Dursun Özbek'in Divan Kurulu'nda açıklaması oldu. Açıklamadan sonra konuşmak istediniz mi?" şeklindeki sorunun ardından, "Divan toplantısından sonra kendisi beni aradı. Özel konuşmaları burada size mi anlatacağım, kendi aramızda olan konuşma. Galatasaray camiasına, tüm camialara saygımız var. Dursun Başkan da 10 seneden beri tanıdığım, aynı dönemde başkanlık yaptığım birisidir." ifadelerini kullandı.
İbrahim Hacıosmanoğlu, "Galatasaray Kulübüne dönüş yapacak mısınız?" sorusuna ise, "Futbolun amiri biziz. Dönüş yapmıyoruz. İstişare edip bu bilgileri vermek üzere iki kulübü federasyona çağırmıştık." yanıtını verdi.
GALATASARAY'IN ADIMI NE OLACAK?
Daha önce TFF'yi istifaya davet eden Galatasaray'ın, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu açıklamaları sonrası atacağı adım merakla bekleniyor.