'Galatasaray ile tarihi bir maça çıkacağız'

Neftçi Bakü Başkanı Kamran Guliyev, UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile eşleşmelerinin ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.



Tarihi bir maç olacağını söyleyen başkan, "Taraftar göremeyeceğiz, ona üzüldük ama müthiş bir karşılaşma olacak. İnanıyorum ki bu tarihe geçecek bir maç olacak." dedi.



Turu geçmek istediklerini söyleyen Guliyev, "Her maç öncesi iki takımın da şansı yüzde 50'dir. Evimizde Galatasaray'a ağırlıyoruz. Galatasaray'ın gücü ve tarihi büyük ama bizim de 83 yıllık tarihimiz var. Bizim bu maçta hedefimiz büyük, turu geçmek istiyoruz. İnanmak istiyoruz ki güzel bir futbol izleyeceğiz. Daha güçlü olan galip gelsin." ifadelerini kullandı.



Galatasaray, Neftçi Bakü ile 17 Eylül'de Azerbaycan'da karşı karşıya gelecek.



