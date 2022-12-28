Galatasaray ile Sivasspor 33. randevuda

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 29 Aralık Perşembe günü 33. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 32 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



Lig maçlarında Galatasaray'ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle yanıt verdi.



- Sivas'taki maçlar



Rekabette Sivas'ta yapılan lig maçlarında ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor.



Sivas'ta yapılan 16 maçın 6'sını Sivasspor, 5'ini de Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti.



Sivasspor rekabetteki maçlarda evinde 26 gol attı, kalesinde 29 gole engel olamadı.





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