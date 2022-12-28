Galatasaray ile Sivasspor 33. randevuda

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 29 Aralık Perşembe günü 33. kez karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ile Sivasspor 33. randevuda
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28 Aralık 2022 15:44
Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 29 Aralık Perşembe günü 33. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 32 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 7'sini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 68 golüne, Sivasspor 43 golle yanıt verdi.

- Sivas'taki maçlar

Rekabette Sivas'ta yapılan lig maçlarında ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor.

Sivas'ta yapılan 16 maçın 6'sını Sivasspor, 5'ini de Galatasaray kazandı. 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Sivasspor rekabetteki maçlarda evinde 26 gol attı, kalesinde 29 gole engel olamadı.

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