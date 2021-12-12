Galatasaray ile Sivasspor 31. randevuda

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 30 lig maçının 19'unda sarı-kırmızılılar, 5'inde kırmızı-beyazlılar galip geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ile Sivasspor 31. randevuda
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12 Aralık 2021 12:15
Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de Pazartesi günü 31. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 30 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 66 golüne, Sivasspor 39 golle yanıt verdi.

Sivas'taki maçlar

Rekabette Sivas'ta yapılan 15 lig maçında taraftar beşer galibiyet alırken, 5 karşılaşma da berabere bitti.

Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 25 gol attı, kalesinde 29 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.


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