Galatasaray ile Sivasspor 31. randevuda

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de Pazartesi günü 31. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 30 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 66 golüne, Sivasspor 39 golle yanıt verdi.
Sivas'taki maçlar
Rekabette Sivas'ta yapılan 15 lig maçında taraftar beşer galibiyet alırken, 5 karşılaşma da berabere bitti.
Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 25 gol attı, kalesinde 29 gole engel olamadı.
Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.
İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 30 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 66 golüne, Sivasspor 39 golle yanıt verdi.
Sivas'taki maçlar
Rekabette Sivas'ta yapılan 15 lig maçında taraftar beşer galibiyet alırken, 5 karşılaşma da berabere bitti.
Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 25 gol attı, kalesinde 29 gole engel olamadı.
Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.