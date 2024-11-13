Galatasaray ile Nelsson: Görüşmeler tıkandı!

Galatasaray uzun süredir kadroda bulunan bazı oyuncularının sözleşmelerini revize etmek istiyordu.
Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz gibi genç oyuncularıyla masaya oturan sarı-kırmızılılar, Victor Nelsson'la da nikah tazeleme niyetindeydi.
2026'da bitecek olan mukavelenin yenilenmesi için yapılan görüşmeler çıkmaza girdi.
G.SARAY: YÜZDE 40; NELSSON: YÜZDE 100
Galatasaray yönetimi Nelsson'a yüzde 40'lık zam teklif ederken Danimarkalının talebi ise yüzde 100'e yakın bir zam oldu.
Sarı-kırmızılılar, Nelsson'un yılda 1,9 milyon Euro net ücret talep etmesi üzerine beklemeye geçti.
SON ZAMANLARDA 11'E GİREMİYOR
Kazanılan son iki şampiyonlukta ciddi payı olan Nelsson, bu sezon gösterdiği performansla gözden düşmüştü. Sezona yavaş başladığı için eleştiri alan Danimarkalı son zamanlarda 11'e girmekte zorlanıyor.
Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz gibi genç oyuncularıyla masaya oturan sarı-kırmızılılar, Victor Nelsson'la da nikah tazeleme niyetindeydi.
2026'da bitecek olan mukavelenin yenilenmesi için yapılan görüşmeler çıkmaza girdi.
G.SARAY: YÜZDE 40; NELSSON: YÜZDE 100
Galatasaray yönetimi Nelsson'a yüzde 40'lık zam teklif ederken Danimarkalının talebi ise yüzde 100'e yakın bir zam oldu.
Sarı-kırmızılılar, Nelsson'un yılda 1,9 milyon Euro net ücret talep etmesi üzerine beklemeye geçti.
SON ZAMANLARDA 11'E GİREMİYOR
Kazanılan son iki şampiyonlukta ciddi payı olan Nelsson, bu sezon gösterdiği performansla gözden düşmüştü. Sezona yavaş başladığı için eleştiri alan Danimarkalı son zamanlarda 11'e girmekte zorlanıyor.