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Galatasaray ile MKE Ankaragücü 96. kez karşılaşacak

İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Galatasaray'ın galibiyetlerde 60-17, gol sayısında da 196-82 gibi büyük üstünlüğü bulunuyor

Kaynak: AA
Galatasaray ile MKE Ankaragücü 96. kez karşılaşacak
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18 Ocak 2019 10:36
Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 19 Ocak Cumartesi akşamı 96. kez birbirlerine rakip olacak.

Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 60-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 196 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 82 golle karşılık verebildi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

 Galatasaray'ın ev sahipliğindeki maçlar
Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu.

İki takım şimdiye dek İstanbul'da 46 kez karşılaştı, Galatasaray 35, MKE Ankaragücü ise yalnızca 3 kez galip gelebildi. İstanbul'daki 8 maç da berabere sonuçlandı.

Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 galip geldi.

 En farklı skorlu galibiyetler
Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

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