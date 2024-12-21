Galatasaray ile Kayserispor 57. randevuda

Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor ile 57. kez karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray ile Kayserispor 57. randevuda
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21 Aralık 2024 14:58
Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor ile 57. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 56 müsabakada Galatasaray 34, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 17 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 122 golüne, Kayserispor 45 golle yanıt verebildi.

- Kayseri'deki maçlar

Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 28 lig maçında 12 kez yendi.

Kayseri'deki sadece 3 maçı ev sahibi ekip kazanırken, 13 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 25, Galatasaray ise deplasmanda 41 gol attı.

- En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 6-0'lık skorlarla aldı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, rakibini 2015-2016 ve 2022-2023 sezonlarında sahasında 6-0'lık skorlarla mağlup etti.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyet sevincini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla yaşadı.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 56 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

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