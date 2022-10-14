Galatasaray ile Kayserispor 53. randevuda

Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde 15 Ekim Cumartesi günü 53. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.



Geride kalan 52 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 4 galibiyet aldı, 16 maç da berabere sonuçlandı.



Rekabette Galatasaray'ın toplam 113 golüne, Kayserispor 42 golle yanıt verebildi.



- Kayseri'deki maçlar



Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 26 lig maçında 12 kez yendi.



Kayseri'deki sadece 2 maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 23, Galatasaray ise deplasmanda 40 gol attı.



- En farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.



Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 2021-2022 sezonunda Kayseri'de oynanan maçta 3-0'lık skorla elde etti.



Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 52 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.





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