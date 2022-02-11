Galatasaray ile Kayserispor 52. randevuda

Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ve Kayserispor 52. kez karşılaşacak. Galatasaray, rakibiyle İstanbul'da yaptığı 25 maçın 20'sini kazanırken, sadece 2 kez yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ile Kayserispor 52. randevuda
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11 Şubat 2022 15:10
Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde Cumartesi günü 52. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 51 müsabakada Galatasaray 32, Kayserispor 4 galibiyet aldı, 15 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 112 golüne, Kayserispor 41 golle yanıt verebildi.

Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Kayserispor 3-0'lık skorla kazandı.

İstanbul'daki maçlar

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 25 lig maçının 20'sini kazandı, 3 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 72 gol atıp, kalesinde 18 gol gördü.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta 3-0'lık skorla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 51 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

 

 

 

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