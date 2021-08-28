Galatasaray ile Kasımpaşa 35. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 29 Ağustos Pazar günü 35. kez karşılaşacak.



İki ekip arasında geride kalan 34 lig maçından 22'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 6 kez galip geldi.



Galatasaray'ın 68 golüne, Kasımpaşa 31 golle yanıt verdi.



Ligde geçen sezon Kasımpaşa sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, Galatasaray da evindeki müsabakadan 2-1 üstün ayrıldı.



- Kasımpaşa'daki maçlar



İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 11 kez birbirlerine rakip oldu.



Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray karşısında 3 galibiyet elde etti. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 6 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.



Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 13 gole, sarı-kırmızılılar 23 golle yanıt verdi.



- En farklı skorlar



Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.



Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçı 4-0 kazandı.



