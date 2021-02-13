Galatasaray ile Kasımpaşa 34. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de pazar günü 34. kez karşı karşıya gelecek.



İki ekip arasında geride kalan 33 lig maçından 21'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 6 kez galip geldi.



Galatasaray'ın 66 golüne, Kasımpaşa 30 golle yanıt verdi.



Sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Kasımpaşa 1-0'lık skorla kazanmıştı.



- Türk Telekom Stadı'ndaki maçlar



Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de 9 kez karşılaştı.



Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 7 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 2 kez 3 puana ulaştı.



Taraflar arasında Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 31 kez filelerle buluştu, Galatasaray 19, Kasımpaşa 12 kez gol sevinci yaşadı.



- En farklı skorlar



Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.



Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.



