Galatasaray ile Göztepe 60. randevuda

Süper Lig'de Galatasaray ile Göztepe 60. kez karşılaşacak. Taraflar arasında geride kalan 59 lig maçından 34'ünü Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Galatasaray ile Göztepe 60. randevuda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2022 11:33
Galatasaray ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de pazartesi 60. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 59 maçtan 34'ünü Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 92-42 üstünlüğü bulunuyor.

Takımlar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.

İzmir'deki maçlar

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 30. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 15-9 üstünlüğü bulunuyor.

İzmir'deki maçlarda Galatasaray 42, Göztepe ise 25 gol attı.

Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 59 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.