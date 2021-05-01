Galatasaray ile Gençlerbirliği 98. randevuda

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de pazar günü 98. kez kozlarını paylaşacak. Ankara'da yapılan müsabakalarda Galatasaray 20, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı

Haber; AA
Abone Ol
Galatasaray ile Gençlerbirliği 98. randevuda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2021 15:12
Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de pazar günü 98. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 97 maçta sarı-kırmızılılar 54, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 170 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi.

Takımlar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı, Galatasaray 6-0 kazandı.

- Ankara'daki maçlar

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 5 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Başkentteki 48 lig maçında Galatasaray 20, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ankara'da Galatasaray 68 gol attı, Gençlerbirliği ise buna 58 golle karşılık verdi.

- En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 1999-2000 sezonunun ikinci devresi ile bu sezonun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6-0'lık skorlarla mağlup etti.

Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.