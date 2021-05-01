Galatasaray ile Gençlerbirliği 98. randevuda

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de pazar günü 98. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 97 maçta sarı-kırmızılılar 54, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.



Lig maçlarında Galatasaray'ın 170 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi.



Takımlar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı, Galatasaray 6-0 kazandı.



- Ankara'daki maçlar



Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 5 farkla üstünlüğü bulunuyor.



Başkentteki 48 lig maçında Galatasaray 20, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ankara'da Galatasaray 68 gol attı, Gençlerbirliği ise buna 58 golle karşılık verdi.



- En farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti.



Sarı-kırmızılı takım, 1999-2000 sezonunun ikinci devresi ile bu sezonun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6-0'lık skorlarla mağlup etti.



Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.



