Galatasaray ile Gençlerbirliği 97. randevuda

Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde cumartesi günü 97. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 96 maçta sarı-kırmızılılar 52, kırmızı-siyahlılar 23 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.



Lig maçlarında Galatasaray'ın 164 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi.



- İstanbul'daki maçlar



Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisine galibiyet sayısında 33-7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçların 8'i de berabere sonuçlandı.



İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 98 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 44 golle karşılık verdi.



Galatasaray, evindeki son 6 lig maçında başkent temsilcisini puansız gönderdi.



