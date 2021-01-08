Galatasaray ile Gençlerbirliği 97. randevuda

Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde cumartesi günü 97. kez kozlarını paylaşacak

Haber; AA
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Galatasaray ile Gençlerbirliği 97. randevuda
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08 Ocak 2021 13:59
Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde cumartesi günü 97. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 96 maçta sarı-kırmızılılar 52, kırmızı-siyahlılar 23 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 164 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi.

- İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisine galibiyet sayısında 33-7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçların 8'i de berabere sonuçlandı.

İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 98 gol atarken, Gençlerbirliği ise rakibine 44 golle karşılık verdi.

Galatasaray, evindeki son 6 lig maçında başkent temsilcisini puansız gönderdi.



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